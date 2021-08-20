Симферополь, 20 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на жителей полуострова, угрожая им возвращением украинской власти.

Vahe Martirosyan Крым

«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии, а тех, кто «агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте - в СИЗО и тюрьме».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Данное решение поддержало подавляющее большинство участников референдума, который предварительно был проведён на полуострове. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, с результатами которого не согласились жители Крыма.

Ранее Зеленский выразил мнение, что крымчане не считают себя русскими, поэтому гипотетическое «возвращение» украинской власти воспримут с радостью.

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