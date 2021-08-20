В Крыму заявили о готовности принять Зеленского в тюрьме
Симферополь, 20 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на жителей полуострова, угрожая им возвращением украинской власти.
Он добавил, что в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии, а тех, кто «агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте - в СИЗО и тюрьме».
Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Данное решение поддержало подавляющее большинство участников референдума, который предварительно был проведён на полуострове. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, с результатами которого не согласились жители Крыма.
Ранее Зеленский выразил мнение, что крымчане не считают себя русскими, поэтому гипотетическое «возвращение» украинской власти воспримут с радостью.
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