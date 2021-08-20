Москва, 20 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Москве темп подключения медицинских учреждений — стационаров, роддомов и перитонеальных центров — к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) увеличился на 35%, сообщается на портале мэра столицы.

Dit.mos.ru Система ЕМИАС

Так, если за 2020 год доступ к ЕМИАС получили 24 столичных стационара, то за семь месяцев 2021 года выполнено подключение уже 19 городских больниц.

Сейчас к ЕМИАС подключено 65% стационаров и больниц и 95% роддомов. В медучреждениях устанавливается современное программное оборудование, проводится обучение персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к ЕМИАС подключены почти все родильные дома.

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