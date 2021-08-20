Омск, 20 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Молодая омская следователь помогла сбежать обвиняемому, к которому прониклась чувствами.

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23-летней следователю, окончившей Омскую академию МВД России в 2019 году, доверили дело о краже средств с банковского счёта. В какой-то момент между ней и 21-летним фигурантом возникли романтические чувства. Затем молодой человек, находившийся под подпиской о невыезде, неожиданно исчез. В конце июля его задержали на окраине города в машине следователя.

Сотрудники собственной безопасности УМВД России по Омской области выяснили, что следователь одного из территориальных отделов полиции Омска действительно «вступила во внеслужебные отношения с обвиняемым».

»При этом с рапортом об изъятии у неё данного уголовного дела к руководителю не обратилась», — цитирует полицейских «Омск-информ».

Теперь девушке грозит уголовное дело о превышении должностных полномочий и увольнение из органов внутренних дел.

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