Люксембург, 20 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Казахстанский «Кайрат» одержал победу над клубом «Фола» из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Mikhail Slain Вагнер Лав

В составе «Кайрата» дубль оформил нападающий Вагнер Лав, ещё по голу забили форвард Артур Шушеначев и полузащитник Рикарду Алвеш.

Ответный матч состоится 26 августа в Алма-Ате (Казахстан).

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