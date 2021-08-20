Челябинск, 20 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Челябинской и Курганской областях на федеральных трассах ограничили движение большегрузов. Причиной стала жара — столбик термометра может превысить отметку +32 градуса, сообщает управление дорог «Южный Урал».

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Временно вводятся ограничения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов. Речь идёт о двух участках трасс М-5 «Урал», а также об участках магистралей А-310, Р-254 и Р-354.

Ограничение будет в силе 20 августа с 12:00 до 19:00, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урал вернулась аномальная жара. Температура днём превышает 30 градусов выше нуля.