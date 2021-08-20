Москва, 20 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, пуск с космодрома Байконур ракеты «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи OneWeb намечен на 01:18 21 августа. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

skeezy Ракета «Союз»

"По предварительным данным, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 35 запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:20 по московскому времени», — говорится в сообщении.

При этом первоначально пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb должен был быть произведен с космодрома Байконур 20 августа в 01:23 мск, однако его перенесли из-за автоматической отмены предстартовой подготовки.

Отметим, первые шесть британских спутников OneWeb были выведены на орбиту ракетой «Союз-СТ» в феврале 2019 года, после чего был произведён еще ряд запусков их в космос.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа государственная комиссия на космодроме Байконур одобрила допуск к заправке и последующему запуску ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb.