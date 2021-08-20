Пасуш-ди-Феррейра, Португалия, 20 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Португальский «Пасуш де Ферейра» одержал победу над английским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в матче забил нападающий «Пасуш де Ферейра» Лукас Силва на 45-й минуте.

Ответный матч состоится 26 августа в Лондоне (Великобритания).