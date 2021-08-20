Чита, 20 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 г. (в сравнении с июнем 2021 года) эпидемиологическая обстановка в Забайкалье характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Больной

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Как сообщает 20 августа территориальное управление государственной статистики, рост составил 129,1%. Вместе с тем, зарегистрировано снижение заболеваемости населения острыми гепатитами, острыми кишечными инфекциями, туберкулезом. В июле текущего года зафиксировано 308 случаев укусов клещами.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 19 августа года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет уже 61 517, причём 240 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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