Анкара, 20 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. На Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021 компания Tümosan представила броневик Pusat Hybrid с первым турецким гибридным двигателем. Снимки машины размещены на сайте издания «Военное дело».

Voennoedelo.com Pusat Hybrid

Общая производительность двигателя Pusat Hybrid составляет 310 «лошадей». Этот гибридный агрегат получил название Alp-1. В будущем планируется установка данных гибридных двигателей на другую военную технику.

На выставке также был представлен дизельный вариант броневика с 530-сильным мотором.

Подробной информации о новинке немного, однако известно, что она может перевозить от девяти до десяти человек. Производитель оснастил машину боевым модулем.

Ранее автокомпания Mercedes-Benz представила модель седана S680 Guard 4Matic с броней толщиной 18−23 мм и и десятислойными тяжелыми стеклами. Пассажиры в этом автомобиле защищены от очередей из автомата и от пули из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

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