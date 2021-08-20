Тюмень, 20 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Тюменской области четверть безработных, которые обращаются в службу занятости населения, составляют молодые люди от 16 до 24 лет. Об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

Yarreg.ru Центр Службы занятости

«Вместе с тем, если посмотрим динамику, то в 2021 году в службы занятости обратились 13 тысяч человек в возрасте до 24 лет. В прошлом году их было существенно больше — более 15 тысяч. То есть мы видим, что ситуация с трудоустройством тюменской молодёжи имеет позитивную тенденцию», — отметил Александр Сидоров.

Улучшение ситуации с занятостью молодёжи Тюменской области, по мнению главы департамента, связано со снятием ограничений по коронавирусу и теми мероприятиями, которые реализуются в регионе для восстановления рынка труда и занятости.