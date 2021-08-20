Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании межправительственного совета ЕАЭС заявил, что вакцинация поможет преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Аскар Мамин

«Хотел бы отметить, что вакцинация является основополагающим фактором скорейшего выхода экономики наших стран из текущего кризиса. Темпы иммунизации в наших странах, вероятно, наиболее значимые предикторы темпа экономического роста, в краткосрочном периоде крайне неравномерны, в связи с чем неравномерные прогнозы экономического восстановления и роста наших стран на 2021−2022 годы», — сказал Мамин.

Он отметил необходимость наращивания и синхронизации темпов вакцинации в странах ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, в Киргизии началось заседание межправительственного совета ЕАЭС. Заседание в узком составе состоялось 19 августа.