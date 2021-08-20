Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 55 360.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 80 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 48 645 человек, в том числе 48 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 1753 пациента. За минувшие сутки зарегистрирован новый летальный случай — скончался больной младше 65 лет.