Москва, 20 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила документы об испытаниях биологического оружия спецслужб Японии на граждан СССР в годы Второй мировой войны.

Японская лаборатория времен Второй мировой войны по разработке бактериологического оружия

Так, в 1930—1945 годах в плену в Японии было несколько тысяч советских граждан, в том числе военнослужащие, которых считали пропавшими без вести во время боев на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году.

Кроме того, говорится в рассекреченных документах, японцы похищали людей на территории Советского Союза и помещали их в концлагерь «Хогоин» в районе Харбина, после отправляли на опыты в отряд 731 Квантунской армии.

«Над обреченными к смерти советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств», — говорил на допросе заместитель начальника концлагеря Кендзи Ямагиси.

По словам начальника «Хогоина» Иосио Иидзимы, он направил в 731-й отряд порядка 40 советских граждан. Согласно рассекреченным документам, японские спецслужбы после капитуляции убили еще нескольких советских граждан, которых не успели отправить в отряд, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить в 1944 году бактериологическую бомбу, которая была названа в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии — микробиолога, начальника специального отряда 731 Квантунской армии.

Им была изобретена специальная бомба, способная максимально эффективно показать возможность применения бактериологического оружия. При этом главной особенностью бомбы «системы Исии» был керамический корпус, начиненный чумными блохами, она должна была взрываться на высоте 50−100 метров над поверхностью земли, в результате чего происходило максимально возможное заражение местности.

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