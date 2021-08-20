Москва, 20 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москве все центры государственных услуг «Мои документы» с 20 августа возвращаются к прежнему режиму работы, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфостойка МФЦ

Ранее из-за пандемии коронавируса во всех МФЦ была введена предварительная запись на получение той ли иной услуги. С сегодняшнего дня предварительная запись отменена.

Сотрудники МФЦ начнут принимать посетителей в обычном режиме. Граждане могут прийти за получением госуслуги в любое удобное для них время. Масочный режим сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, московские центры государственных услуг «Мои документы» расширили перечень тем для видеоконсультации граждан.

Читайте подробнее: МФЦ Москвы расширили список тем для видеоконсультаций