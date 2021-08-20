Абдулино, Оренбургская область, 20 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области житель Абдулинского района нашел на улице сверток с деньгами и принес в полицию. Вскоре в полиции объявилась и хозяйка крупной денежной суммы. За честный поступок оренбуржца отблагодарили, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Сверток деньгами мужчина нашел у входа в магазин. Обратившаяся к правоохранителям женщина пояснила, что заходила в магазин за продуктами, в кармане лежали деньги, завернутые в бумагу, она и не заметила, как обронила их. Сумма потери составила 146 500 рублей.

За честный поступок и активную жизненную позицию оренбуржцу в тожественной обстановке начальник Межмуниципального отдела МВД России «Абдулинский» подполковник полиции Ринат Сайфулин вручил благодарственное письмо.

Стоит отметить, что также в Абдулинском районе весной 2021 года подростки на улице нашли 100 тыс. рублей и отнесли в полицию.