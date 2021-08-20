Киев, 20 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины принял решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию оппозиционного телеканала «НАШ». Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цензура

Поводом для лишения лицензии стали высказывания бывшего депутата Верховной рады, главы Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко. Гость студии заявил, что в Донбассе идёт гражданская война, а также, что к власти на Украине пришли фашисты.

«И если заповедь: «Не убий и возлюби ближнего» помогает прекратить гражданскую войну в Донбассе, — я руку протяну каждому из них и скажу, что вы — молодцы», — процитировали в пресс-службе регулятора «возмутительные» высказывания экс-политика.

В нацсовете отметили, что ведущие предупредили гостя студии о характере его высказываний, однако их реакция, по мнению чиновников, «имела формальный характер».

Ситуацию прокомментировал ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров в своём телеграм-канале:

«Получается, по мнению нацсовета… Назаров должен не «посылать»…, а просто бить гостей, которые говорят нелестные для власти вещи и кричать, что майдан — то святое».

Напомним, ранее без какого-либо решения суда на Украине прекратили трансляции трёх оппозиционных телеканалов Zik, 112.ua и NewsOne. Позже коллективы этих каналов объединились и создали канал «Первый независимый», однако и его постигла та же участь.

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Напомним, ранее в Госкомтелерадио Украины заявили, что некоторые телеканалы проигнорировали закон об украинизации и продолжили использовать русский язык, что, по мнению чиновников, является «незаконным» способом выиграть конкурентную борьбу с украиноязычными СМИ.