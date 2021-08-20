Биробиджан, , 08:25 — REGNUM В Еврейской автономной области покинул свой пост глава Смидовичского района — территории, которая сильнее остальных в регионе сейчас страдает от паводка. С должности руководителя муниципалитета Максим Шупиков ушёл по собственному желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе правительства ЕАО.

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Полномочия глав прекращены досрочно, с 23 августа. Оставить должность ему предложил глава региона Ростислав Гольдштейн. Во время визита на курируемую Максимом Шупиковым территорию губернатор заметил, что его поручения не исполняются должным образом. Временно район возглавит председатель районного собрания депутатов Роман Рекрут.

Как сообщало ИА REGNUM паводковая ситуация в Смидовичском районе остается сложной. В сёлах муниципалитета подтоплены 64 дома.