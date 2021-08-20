Варшава, , 08:24 — REGNUM 19 августа состоялись телефонные переговоры премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом передает пресс-служба польского правительства.

Сообщается, что глава греческого правительства поблагодарил Матеуша Моравецкого за участие польских спасателей в борьбе с лесными пожарами в Греции. Он сообщил, что греческие пожарные были очень рады помощи коллег из Польши.

Помимо этой темы, стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического и политического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа из Польши в Грецию направили 143 пожарных и 46 единиц техники для тушения масштабных лесных пожаров. Они будут оставаться там как минимум до начала сентября.