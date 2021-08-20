Ереван, 20 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Правоохранители в Армении задержали военнослужащего, которого подозревают в убийстве трёх своих сослуживцев. Об этом говорится в сообщении от Следственного комитета Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным ведомства, подозреваемого задержали к вечеру 19 августа менее, чем через сутки после происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса, предусматривающей убийство двух или более лиц. Имя задержанного не раскрывается.

Напомним, ранее о смерти троих военнослужащих сообщили в минобороны Армении. Все погибшие были 2002 года рождения. Инцидент произошел в ночь на 19 августа.

В военном ведомстве отметили, что в момент гибели все трое были на посту. На телах обнаружили огнестрельные ранения.