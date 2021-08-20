Киев, 20 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Украина якобы может «остановить» Россию только с помощью США. Об этом 20 августа написал бывший глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Как считает экс-глава украинского МИД, Вашингтон частично решил в Афганистане задачу по борьбе с террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако проиграл борьбу «за новый Афганистан».

Также Климкин добавил, что Киеву якобы удалось, хотя и не окончательно, достичь успехов в борьбе с Россией, но борьба «за новую Украину как часть Запада» еще не выиграна.

«Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию», — написал он в своем сообщении.

При этом Климкин предостерёг политиков Украины пытаться «получить что-либо» от Соединенных Штатов, пользуясь их затруднениями из-за событий в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что украинский президент Владимир Зеленскийне считает достаточной компенсацией убытков от запуска проекта «Северный поток — 2» намерения США и Германии инвестировать 1 млрд долларов в возобновляемую энергетику Украины.