Москва, 20 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. День государственного флага в России является таким же символом сплочения страны и связи поколений, как, например, День Победы или День народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российский флаг

«22 августа мы будем отмечать День Государственного флага Российской Федерации. Праздник молодой, но от этого не менее важный. Бело-сине-красный флаг — главный символ нашей страны с начала девяностых, но еще во времена царя Алексея Михайловича триколор начал развеваться над кораблями российского флота.

Под нашим флагом одержаны значимые победы: и военные, и спортивные, и многие другие. Флаг, герб и гимн — это гордость каждого гражданина. Сегодня мы видим, что молодое поколение россиян — это юноши и девушки, которые искренне интересуются историей своей семьи и — неразрывно — Родины.

Историю флага, как и других символов страны, молодежь хочет знать, потому что это — важная часть нашей общей истории, нашего исторического кода».

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День Государственного флага — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, День Государственного флага в России отмечается 22 августа. Триколор вновь стал государственным символом России в ноябре 1991 года. А 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Читайте также: День Государственного флага: активисты РДШ создали огромную надпись на поле