Джакарта, , 08:18 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство иностранных дел заявило, что ситуация в Кабуле (Афганистан) все еще находится под контролем, сообщает Republika.

В Афганистане Цитата из к/ф «Братство». реж. Павел Лунгин. 2019. Россия

Граждане и сотрудники посольства Индонезии в Кабуле находятся в безопасности.

По данным министерства иностранных дел Индонезии, в Афганистане проживают 15 граждан Индонезии.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что война в Афганистане окончена. В движении также заявили, что усилия по формированию инклюзивного правительства продолжаются, и пообещали быть более открытыми и умеренными, в том числе в отношении прав женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве Индонезии в Пекине отметили День независимости Индонезии.

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