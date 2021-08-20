Пирей, Греция, 20 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Греческий «Олимпиакос» одержал победу над словацким «Слованом» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:0.

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В составе «Олимпиакоса» голы забили полузащитник Мохамед Камара и защитник Пап Сиссе. Кроме того, защитник «Слована» Василь Божиков отметился автоголом.

Ответный матч состоится 26 августа в Братиславе (Словакия).

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