«Олимпиакос» разгромил «Слован» в квалификации Лиги Европы
Пирей, Греция, 20 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Греческий «Олимпиакос» одержал победу над словацким «Слованом» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Surguta.ru
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В составе «Олимпиакоса» голы забили полузащитник Мохамед Камара и защитник Пап Сиссе. Кроме того, защитник «Слована» Василь Божиков отметился автоголом.
Ответный матч состоится 26 августа в Братиславе (Словакия).
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