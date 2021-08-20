Вашингтон, 20 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Антимонопольный иск против американской компании Facebook подала Федеральная торговая комиссия США (FTC), обвинив социальную сеть в устранении конкурентов и монополизации рынка. Об этом 19 августа сообщается на сайте окружного суда Вашингтона.

Spencer E Holtaway Facebook

По информации ведомства, такая деятельность принесла организации более $85 млрд выручки и $29 млрд дохода. В комиссии утверждают, что Facebook «монетизирует монополию соцсети через продажу рекламы, основанной на слежке за своими пользователями».

FTC требует признать компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и запретить ей подобную деятельность в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) объявила о планах принудить Facebook расторгнуть сделку по поглощению поискового сервиса Giphy.