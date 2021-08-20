Екатеринбург, 20 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Свердловской области размер средней зарплаты превысил 50 тыс. рублей. Эти данные приводит облстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По официальным данным, по полному кругу организаций на конец июня она составляла 50 998,6 рубля. А если подсчитать без учёта небольших организаций, то размер будет ещё внушительнее — 56 315,9 рубля.

Для сравнения, на 1 января средняя зарплата в регионе равнялась 46 560,2 рубля. Рост за полгода составил 14,9%.