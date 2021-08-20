В США умер художник-фотореалист Чак Клоуз
Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В США на 82-м году жизни скончался художник Чак Клоуз, являвшийся видным представителей фотореализма. Об этом со ссылкой на поверенного художника 19 августа сообщает журнал The Hollywood Reporter.
По его информации, Клоуз умер в больнице в Оушенсайде (штат Нью-Йорк). О причине смерти художника, который с 1988 года в результате повреждения позвоночника был парализован и прикован к инвалидному креслу, не сообщается. Широкой публике Клоуз известен в первую очередь благодаря крупноформатным гиперреалистичным портретам известных людей.
Клоуз, получивший профессию учителя, всю жизнь страдал тяжёлым расстройством восприятия, не позволяющего запоминать и хорошо распознавать лица людей (прозопагнозией). По мнению самого Клоуза, это расстройство помогло ему сформироваться в самобытного художника. В числе наиболее известных его моделей — Билл Клинтон, Барак Обама, Брэд Питт, Кейт Мосс.
В настоящее время в Москве, в Галерее Гари Татинцяна проходит персональная выставка Клоуза, которая закроется 25 сентября.
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