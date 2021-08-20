Нью-Йорк, США, 20 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В США на 82-м году жизни скончался художник Чак Клоуз, являвшийся видным представителей фотореализма. Об этом со ссылкой на поверенного художника 19 августа сообщает журнал The Hollywood Reporter.

(сс) Andrian Valeanu Набор художника

По его информации, Клоуз умер в больнице в Оушенсайде (штат Нью-Йорк). О причине смерти художника, который с 1988 года в результате повреждения позвоночника был парализован и прикован к инвалидному креслу, не сообщается. Широкой публике Клоуз известен в первую очередь благодаря крупноформатным гиперреалистичным портретам известных людей.

Клоуз, получивший профессию учителя, всю жизнь страдал тяжёлым расстройством восприятия, не позволяющего запоминать и хорошо распознавать лица людей (прозопагнозией). По мнению самого Клоуза, это расстройство помогло ему сформироваться в самобытного художника. В числе наиболее известных его моделей — Билл Клинтон, Барак Обама, Брэд Питт, Кейт Мосс.

В настоящее время в Москве, в Галерее Гари Татинцяна проходит персональная выставка Клоуза, которая закроется 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии на 83-м году жизни скончался актёр Синъити Тиба.