Глазго, Великобритания, 20 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Шотландский «Рейнджерс» одержал победу над армянским «Алашкертом» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос на 67-й минуте.

Ответный матч состоится 26 августа в Ереване (Армения).

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