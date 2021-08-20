Пекин, 20 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) неожиданно отложил голосование по предложению о введении антисанкционного закона в Гонконге, пишет 20 августа газета South China Morning Post.

Ziko van Dijk Флаги КНР и Гонконга

Как сообщил осведомлённый источник, правительство Китая до решения в парламенте «рассчитывает выслушать дальнейшие мнения по вопросу», который затрагивает интересы крупных компаний, как китайских, так и американских.

Ожидалось, что 20 августа комитет ВСНП примет резолюцию о добавлении антисанкционного законодательства Китая в основной закон Гонконга.

По словам главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, городу, вероятно, сначала потребуется принять местное законодательство, прежде чем будет принят антисанкционный закон, и этот процесс займет несколько месяцев.

Парламент Китая принял законопроект 10 июня 2021 года в ответ на санкции США и других западных стран. Он дает широкие полномочия по изъятию активов у организаций, которые формулируют или применяют санкции в отношении Китая, и право предъявлять иски «физическим лицам и организациям» в китайских судах, требуя компенсации за убытки, возникшие в результате «дискриминационных ограничительных мер».