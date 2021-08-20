Омск, 20 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Суд избрал меру пресечения двум несовершеннолетним обвиняемым, которые вечером 14 августа в Октябрьском административном округе Омска совершили три разбойных нападения на школьников и похитили у них имущество.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Как сообщили ИА REGNUM 20 августа в следственном управлении СКР по Омской области, подростки помещены под домашний арест.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, нападавшими оказались двое подростков — 2004 и 2005 годов рождения.