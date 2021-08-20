Якутск, 20 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Якутия несвоевременно предоставляет федеральному штабу, ответственному за тушение лесных пожаров, информацию об охваченной огнём территории. Об этом заявили в пресс-службе федерального агентства лесного хозяйства, сообщает 20 августа корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Лесной пожар

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«Федштаб отметил несвоевременность предоставления данных о лесных пожарах республикой и недопустимость снижения сил и средств, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации в регионе», — говорится в сообщении Рослесхоза.

Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии поручено уточнить площади действующих в регионе пожаров и распределение сил на борьбу с огнём. Федералы также просят профильные ведомства республики сообщить о том, когда и как передислоцировались люди, задействованные на тушении лесов.

Якутии предписано оперативно информировать Рослесхоз о сроках дополнительных патрулирований лесов. Цель таких рейдов — проверять, соблюдаются ли там правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии и Иркутской области объявлен режим ЧС межрегионального уровня.