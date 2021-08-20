Иркутск, 20 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Иркутской области по состоянию на 1 августа 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий) составила 8,5 млн. рублей, по сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Такие данные 20 августа сообщает территориальное управление государственной статистики. На 1 августа 2021 года задолженность по заработной плате имели 53 человек.

Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника, перед которым имелась задолженность, в среднем составила 159 604 рубля.

Как сообщало ИА, на 1 июля 2021 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области составила 8,4 млн. рублей.

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