Москва, 20 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Рубль 19 августа сразу подешевел к иностранным валютам с открытия утренней торговой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Orangenews.hk Курс юаня к доллару

Под давлением против доллара США он находился до закрытия вечерней сессии. Продажи рубля увеличились из-за укрепления доллара, бегства из рискованных активов и падения цен на нефть.

Инвесторы стали активно выходить из рисковых активов на фоне сигналов ФРС о возможности начала сворачивания мер стимулирования в текущем году.

По итогам дня 19 августа российская валюта подешевела к доллару и евро. Против британского фунта рубль закрылся ростом.

Пара доллар/рубль поднялась на 0,49%, до 74,18 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 86,60 руб. Пара фунт/рубль упала на 0,39%, до 101,16 руб.

Нефть марки Brent подешевела на 0,98%, до $66,60 за баррель. Снижению котировок способствовали укрепление доллара, также быстрое распространение Дельта-варианта в Азии, Европе и США. Новые ограничительные меры снижают спрос на нефть и темпы роста ВВП.

Сегодня, 20 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $66,70 (+0,14%). На валютном рынке Форекс покупателями предпринимаются попытки развить коррекционное движение против американской валюты. Большинство валют уже вышли в плюс.

Утренняя сессия открылась по доллару небольшим снижением на 0,07%. Пара доллар/рубль уперлась в сопротивление 74,15 руб. Нефть торгуется вблизи важно поддержки.

Если индекс доллара перейдет в коррекционную фазу, то тогда можно ожидать отскоки по нефти и рублю. Если ослабление доллара временное, что пара доллар/рубль двинется к уровню 74,75 руб.

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