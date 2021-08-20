Новотроицк, Оренбургская область, 20 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области с завода «Уральская сталь» госпитализирован рабочий, сообщает ntsk.ru.

Pxhere.com В металлургическом цеху

Несчастный случай на производстве произошёл 17 августа. При кантовке чугуновозного ковша мужчина находился в опасной зоне, тогда как требования охраны труда приписывают находится на расстоянии не менее 15 метров от ковша.

На рабочего попали продукты плавки. В результате работник доменного цеха получил ожоги. По факту травмирования заводчанина проводится проверка.