Москва, , 08:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа в Москве обсудят двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ангела Меркель и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, стороны рассмотрят «ряд актуальных международных и региональных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, Меркель может вновь посетить Москву и встретиться с Путиным до того, как покинет пост канцлера Германии. Такую возможность не исключил политолог из Германии Александр Рар.

По словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, в ходе визита Меркель состоится пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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