Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как ожидается, эта встреча с российским лидером станет последней для Меркель в ранге главы немецкого правительства: в предстоящих в сентябре 2021 года выборах она не будет участвовать. Как ожидается, Меркель возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего проведёт с Путиным переговоры, по итогам которых государственные деятели выступят на пресс-конференции. В Кремле уже сообщили, что главными темами переговоров между президентом РФ и канцлером ФРГ станут двусторонние отношения, ситуация с коронавирусом в мире, конфликт в Донбассе, положение в Афганистане и взаимоотношения между странами Запада и Белоруссией. Подробности переговоров — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

14:00 20.08.2021 СМИ сообщают, что Ангела Меркель уже прибыла в Александровский сад в центре Москвы, где возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.

14:03 20.08.2021 Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду.

14:06 20.08.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Москву, где она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и в настоящее время ее кортеж прибыл в Кремль. Кадры следования кортежа немецкого канцлера в Кремль 20 августа выложены в Телеграм-канале журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнов «Пул №3». Читайте также: Канцлер Германии прибыла в Москву на переговоры с Путиным

14:09 20.08.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель в Москве 20 августа возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Читайте также: Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным

14:16 20.08.2021 Путин: мы очень рады приветствовать вас в Кремле. Мы с Вами встречались, по-моему, более, чем год назад, на конференции по Ливии, которая была организована по Вашей инициативе в Берлине. Кстати сказать, благодаря этой работе многое удалось сделать на этом направлении.

14:20 20.08.2021 Переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель будут наполнены деловым содержанием, заявил 20 августа президент России Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о деловом содержании переговоров с Меркель

14:20 20.08.2021 Германия остаётся одним из основных партнёров России в Европе и мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

14:22 20.08.2021 У России и Германии есть разногласия, но страны намерены поддерживать контакт и говорить друг с другом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

14:27 20.08.2021 Канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину есть о чём поговорить. Об этом 20 августа заявила Меркель в Москве перед началом переговоров с российским лидером. «Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. У нас есть о чём поговорить», — заявила канцлер. Подробности в материале: Меркель заявила, что ей и Путину «есть о чём поговорить»

14:31 20.08.2021 Германия остается одним из основных торгово-экономических партнеров России, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле. Читайте подробнее: Путин: Германия остаётся одним из основных партнёров России

14:32 20.08.2021 У канцлера Германии Ангелы Меркель во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным зазвонил телефон. Об этом свидетельствуют опубликованные РИА Новости видеокадры со встречи двух лидеров.

14:33 20.08.2021 Президент РФ Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов в ходе встречи.

14:38 20.08.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом российско-германских переговоров 20 августа в Москве поздоровалась с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на русском языке. Читайте подробнее: Меркель поприветствовала Лаврова на русском языке

14:43 20.08.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель в Москве 20 августа приняла участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Меркель прибыла в Александровский сад и возложила венок, украшенный лентами в цветах флага Германии. После минуты молчания оркестр исполнил гимн ФРГ. Читайте подробнее: Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

14:50 20.08.2021 Во время российско-германских переговоров в Москве раздался звонок мобильного телефона Ангелы Меркель. Об этом: Меркель сбросила звонок во время переговоров с Путиным

14:50 20.08.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявила, что это её прощальный визит в Москву. Читайте также: Меркель — Путину: нам есть о чём поговорить

14:55 20.08.2021 В ходе своего визита в Москву канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры участия немецкого канцлера в церемонии возложения цветов 20 августа показал телеканал RT. Читайте подробнее: Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

14:58 20.08.2021 Германия является одним из основных партнёров, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин заявил, что ФРГ «остаётся одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом». Читайте также: Путин назвал Германию одним из основных партнёров России

15:11 20.08.2021 В Москве 20 августа проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча проходит в Кремле. Перед этим канцлер Германии посетила Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, где приняла участие в церемонии возложении венка. Об этом: Путин и Меркель проводят переговоры в Кремле

15:34 20.08.2021 Ангела Меркель. bundeskanzlerin. de

15:38 20.08.2021 Эксперты ждут новостей по обсуждению Меркель и Путиным Минских соглашений и ситуации в Донбассе.

16:08 20.08.2021 Журналисты в Кремле ждут начала пресс-конференции Путина и Меркель.

16:09 20.08.2021 Встреча продолжается уже более двух часов.

16:22 20.08.2021 Букет цветов, подаренный Путиным Меркель, является знаком вежливости, а ни коим образом не нарушением протокола. Как напоминает КП.ru, каждое действие на официальных мероприятиях согласовывается заранее — немецкая сторона о букете знала заранее.

16:32 20.08.2021 Германский федеральный канцлер Ангела Меркель, находящаяся 20 августа с официальным визитом в Москве, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Подробности в материале: Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

16:58 20.08.2021 Канцлер Германии возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Скриншот twitter @RegSprecher (пресс-служба канцлера Германии).

17:15 20.08.2021 Ситуация в Афганистане, по мнению экспертов, также станет темой обсуждения в ходе встречи Путина и Меркель.

17:17 20.08.2021 Переговоры Путина и Меркель в Москве продолжались почти три часа.

17:17 20.08.2021 Теперь посмотрим, что будет сказано на пресс-конференции.

17:19 20.08.2021 Переговоры Путина и Меркель прошли «как всегда классно». Эти слова посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева цитируют ТГ-каналы.

17:23 20.08.2021 Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам рабочей встречи в Москве.

17:23 20.08.2021 Путин надеется на новые проекты РФ с ФРГ.

17:25 20.08.2021 Президент РФ призвал остановить попытки строить демократию в Афганистане — стране со своими традициями. «Это приводит к деградации», — отметил Владимир Путин. Тема обсуждалась на встрече с Ангелой Меркель.

17:26 20.08.2021 Путин напомнил о роли Меркель в урегулировании ситуации на Украине.

17:27 20.08.2021 Владимир Путин полагает, что руководство Украины решило отказаться от мирного урегулирования ситуации.

17:27 20.08.2021 Владимир Путин полагает, что руководство Украины решило отказаться от мирного урегулирования ситуации.

17:28 20.08.2021 Белоруссию на встрече также обсудили. Меркель, по словам Путина, указала на необходимость не вмешиваться в ситуацию в стране. Пусть решают самостоятельно.

17:29 20.08.2021 В ходе переговоров не обошли стороной и Сирию. Сирийскому народу нужна помощь.

17:29 20.08.2021 Российско-германские переговоры в Москве прошли в деловой обстановке, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений. Обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов», — сказал Путин. Читайте также: Путин рассказал о содержании переговоров с Меркель

17:29 20.08.2021 Владимир Путин: «Мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России».

17:30 20.08.2021 Президент РФ поблагодарил канцлера за сотрудничество и помощь.

17:30 20.08.2021 Меркель назвала диалог с Россией конструктивным.

17:31 20.08.2021 Меркель о ситуации с Навальным: «Я потребовала освобождения Навального».

17:32 20.08.2021 Меркель подтвердила переговоры об экономическом сотрудничестве. В том числе обсуждался «Северный поток — 2».

17:33 20.08.2021 Ангела Меркель всегда останется желанным гостем в России после завершения полномочий канцлера Германии. Об этом 20 августа сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. Подробности в материале: Путин: в России всегда будут рады приезду Меркель

17:34 20.08.2021 Меркель об Афганистане: нужно помочь людям, которые последние 20 лет сотрудничали с Германией. Она хочет вывезти как можно больше беженцев.

17:35 20.08.2021 Германия попросила Россию о помощи в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

17:37 20.08.2021 Меркель вновь заявила об аннексии Крыма. Она намерена настаивать на территориальной целостности Украины.

17:38 20.08.2021 Проблемы климата и стихийные бедствия также, по словам Меркель, обсуждались на встрече.

17:41 20.08.2021 «Диалог нужно продолжать», — отметила Меркель.

17:43 20.08.2021 На пресс-конференции задан вопрос про Навального. Владимир Путин отметил, что фигурант сидит не за политические взгляды, а за экономическое преступление.

17:43 20.08.2021 Путин подчеркнул, что Россия исчерпала свой лимит на революции.

17:46 20.08.2021 RT спрашивает про Афганистан. А отдельный вопрос Меркель — про открытие RT в Германии.

17:46 20.08.2021 Путин об операции в Афганистане: «Её нельзя назвать успешной».

17:51 20.08.2021 Ситуация в Афганистане была одним из приоритетов на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле. Читайте также: Путин рассказал о приоритетных темах встречи с Меркель

17:54 20.08.2021 Путин согласился с Меркель, что никакого другого инструмента достижения мира на Украине, кроме Минских соглашений, нет.

17:56 20.08.2021 Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства.

17:58 20.08.2021 Путин о транзите газа через Украину: «Это вопрос исключительно коммерческого характера».

18:02 20.08.2021 Навязывание Афганистану чужих ценностей и неприемлемых для этой страны форм государственности — это безответственная политика, заявил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер подчеркнул, что такую политику надо прекращать. Читайте также: Путин назвал причины провала США и НАТО в Афганистане

18:09 20.08.2021 Гражданин России Алексей Навальный осуждён за экономическое преступление, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель. Читайте подробнее: Путин о Навальном: этот фигурант только прикрывался политикой

18:14 20.08.2021 Киев готовит законодательную базу для фактического расторжения Минских соглашений, заявил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером ГерманииАнгелой Меркель. Об этом президент России проинформировал канцлера Германии. Читайте также: Украина готовится выйти из Минских соглашений — Путин

18:15 20.08.2021 Борьба с коррупцией является важной вещью, однако не должна при этом являться инструментом политической борьбы. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Читайте также: Путин заявил, что борьба с коррупцией не должна использоваться в политике

18:23 20.08.2021 Путь России — это эволюционное развитие, а не революции, сообщил 20 августа журналистам президент страны Владимир Путин. Читайте также: Мы революций больше не хотим — Путин

18:28 20.08.2021 Трубопровод «Северный поток — 2» близок к завершению, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам двусторонних переговоров. Читайте также: До завершения прокладки СП-2 по морю осталось 15 километров

18:40 20.08.2021 Россия готова обсудить поставки газа в страны Европы через Украину после 2024 года, однако для этого нужно знать и о готовности потребителей приобрести топливо. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Читайте подробнее: Путин назвал условие транзита газа через Украину после 2024 года

18:56 20.08.2021 Ангела Меркель в аэропорту Внуково-2. Она уже поднялась на борт самолёта. Пожелаем ей мягкой посадки.

19:52 20.08.2021 Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. kremlin.ru.

20:04 20.08.2021 Для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось проложить 15 километров труб по морю, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Ангелой Меркель. Читайте подробнее: Путин: строительство «Северного потока — 2» почти завершено

20:31 20.08.2021 Противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только самими белорусами без внешнего вмешательства. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель в ходе их совместной пресс-конференции. «Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Белоруссии, госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин: Белорусы должны решить свои проблемы без внешнего вмешательства

21:23 20.08.2021 Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. kremlin.ru.