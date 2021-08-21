Последняя встреча Путина и Меркель – трансляция
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как ожидается, эта встреча с российским лидером станет последней для Меркель в ранге главы немецкого правительства: в предстоящих в сентябре 2021 года выборах она не будет участвовать.
Как ожидается, Меркель возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего проведёт с Путиным переговоры, по итогам которых государственные деятели выступят на пресс-конференции.
В Кремле уже сообщили, что главными темами переговоров между президентом РФ и канцлером ФРГ станут двусторонние отношения, ситуация с коронавирусом в мире, конфликт в Донбассе, положение в Афганистане и взаимоотношения между странами Запада и Белоруссией.
Подробности переговоров — в трансляции ИА REGNUM.
СМИ сообщают, что Ангела Меркель уже прибыла в Александровский сад в центре Москвы, где возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Москву, где она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и в настоящее время ее кортеж прибыл в Кремль. Кадры следования кортежа немецкого канцлера в Кремль 20 августа выложены в Телеграм-канале журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнов «Пул №3».
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Канцлер Германии Ангела Меркель в Москве 20 августа возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Путин: мы очень рады приветствовать вас в Кремле. Мы с Вами встречались, по-моему, более, чем год назад, на конференции по Ливии, которая была организована по Вашей инициативе в Берлине. Кстати сказать, благодаря этой работе многое удалось сделать на этом направлении.
Переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель будут наполнены деловым содержанием, заявил 20 августа президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин заявил о деловом содержании переговоров с Меркель
Германия остаётся одним из основных партнёров России в Европе и мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
У России и Германии есть разногласия, но страны намерены поддерживать контакт и говорить друг с другом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину есть о чём поговорить. Об этом 20 августа заявила Меркель в Москве перед началом переговоров с российским лидером.
«Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. У нас есть о чём поговорить», — заявила канцлер.
Подробности в материале: Меркель заявила, что ей и Путину «есть о чём поговорить»
Германия остается одним из основных торгово-экономических партнеров России, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.
Читайте подробнее: Путин: Германия остаётся одним из основных партнёров России
У канцлера Германии Ангелы Меркель во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным зазвонил телефон. Об этом свидетельствуют опубликованные РИА Новости видеокадры со встречи двух лидеров.
Президент РФ Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов в ходе встречи.
Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом российско-германских переговоров 20 августа в Москве поздоровалась с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на русском языке.
Читайте подробнее: Меркель поприветствовала Лаврова на русском языке
Канцлер Германии Ангела Меркель в Москве 20 августа приняла участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
Меркель прибыла в Александровский сад и возложила венок, украшенный лентами в цветах флага Германии. После минуты молчания оркестр исполнил гимн ФРГ.
Читайте подробнее: Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Во время российско-германских переговоров в Москве раздался звонок мобильного телефона Ангелы Меркель.
Об этом: Меркель сбросила звонок во время переговоров с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявила, что это её прощальный визит в Москву.
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В ходе своего визита в Москву канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры участия немецкого канцлера в церемонии возложения цветов 20 августа показал телеканал RT.
Читайте подробнее: Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Германия является одним из основных партнёров, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин заявил, что ФРГ «остаётся одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом».
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В Москве 20 августа проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Встреча проходит в Кремле. Перед этим канцлер Германии посетила Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, где приняла участие в церемонии возложении венка.
Эксперты ждут новостей по обсуждению Меркель и Путиным Минских соглашений и ситуации в Донбассе.
Журналисты в Кремле ждут начала пресс-конференции Путина и Меркель.
Встреча продолжается уже более двух часов.
Букет цветов, подаренный Путиным Меркель, является знаком вежливости, а ни коим образом не нарушением протокола. Как напоминает КП.ru, каждое действие на официальных мероприятиях согласовывается заранее — немецкая сторона о букете знала заранее.
Германский федеральный канцлер Ангела Меркель, находящаяся 20 августа с официальным визитом в Москве, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Подробности в материале: Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Ситуация в Афганистане, по мнению экспертов, также станет темой обсуждения в ходе встречи Путина и Меркель.
Переговоры Путина и Меркель в Москве продолжались почти три часа.
Теперь посмотрим, что будет сказано на пресс-конференции.
Переговоры Путина и Меркель прошли «как всегда классно». Эти слова посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева цитируют ТГ-каналы.
Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам рабочей встречи в Москве.
Путин надеется на новые проекты РФ с ФРГ.
Президент РФ призвал остановить попытки строить демократию в Афганистане — стране со своими традициями. «Это приводит к деградации», — отметил Владимир Путин. Тема обсуждалась на встрече с Ангелой Меркель.
Путин напомнил о роли Меркель в урегулировании ситуации на Украине.
Владимир Путин полагает, что руководство Украины решило отказаться от мирного урегулирования ситуации.
Владимир Путин полагает, что руководство Украины решило отказаться от мирного урегулирования ситуации.
Белоруссию на встрече также обсудили. Меркель, по словам Путина, указала на необходимость не вмешиваться в ситуацию в стране. Пусть решают самостоятельно.
В ходе переговоров не обошли стороной и Сирию. Сирийскому народу нужна помощь.
Российско-германские переговоры в Москве прошли в деловой обстановке, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений. Обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов», — сказал Путин.
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Владимир Путин: «Мы всегда будем рады видеть госпожу Меркель в России».
Президент РФ поблагодарил канцлера за сотрудничество и помощь.
Меркель назвала диалог с Россией конструктивным.
Меркель о ситуации с Навальным: «Я потребовала освобождения Навального».
Меркель подтвердила переговоры об экономическом сотрудничестве. В том числе обсуждался «Северный поток — 2».
Ангела Меркель всегда останется желанным гостем в России после завершения полномочий канцлера Германии. Об этом 20 августа сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Подробности в материале: Путин: в России всегда будут рады приезду Меркель
Меркель об Афганистане: нужно помочь людям, которые последние 20 лет сотрудничали с Германией. Она хочет вывезти как можно больше беженцев.
Германия попросила Россию о помощи в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Меркель вновь заявила об аннексии Крыма. Она намерена настаивать на территориальной целостности Украины.
Проблемы климата и стихийные бедствия также, по словам Меркель, обсуждались на встрече.
«Диалог нужно продолжать», — отметила Меркель.
На пресс-конференции задан вопрос про Навального. Владимир Путин отметил, что фигурант сидит не за политические взгляды, а за экономическое преступление.
Путин подчеркнул, что Россия исчерпала свой лимит на революции.
RT спрашивает про Афганистан. А отдельный вопрос Меркель — про открытие RT в Германии.
Путин об операции в Афганистане: «Её нельзя назвать успешной».
Ситуация в Афганистане была одним из приоритетов на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле.
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Путин согласился с Меркель, что никакого другого инструмента достижения мира на Украине, кроме Минских соглашений, нет.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства.
Путин о транзите газа через Украину: «Это вопрос исключительно коммерческого характера».
Навязывание Афганистану чужих ценностей и неприемлемых для этой страны форм государственности — это безответственная политика, заявил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Российский лидер подчеркнул, что такую политику надо прекращать.
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Гражданин России Алексей Навальный осуждён за экономическое преступление, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель.
Читайте подробнее: Путин о Навальном: этот фигурант только прикрывался политикой
Киев готовит законодательную базу для фактического расторжения Минских соглашений, заявил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером ГерманииАнгелой Меркель.
Об этом президент России проинформировал канцлера Германии.
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Борьба с коррупцией является важной вещью, однако не должна при этом являться инструментом политической борьбы. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Путь России — это эволюционное развитие, а не революции, сообщил 20 августа журналистам президент страны Владимир Путин.
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Трубопровод «Северный поток — 2» близок к завершению, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам двусторонних переговоров.
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Россия готова обсудить поставки газа в страны Европы через Украину после 2024 года, однако для этого нужно знать и о готовности потребителей приобрести топливо. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Читайте подробнее: Путин назвал условие транзита газа через Украину после 2024 года
Ангела Меркель в аэропорту Внуково-2. Она уже поднялась на борт самолёта. Пожелаем ей мягкой посадки.
Для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось проложить 15 километров труб по морю, сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Ангелой Меркель.
Читайте подробнее: Путин: строительство «Северного потока — 2» почти завершено
Противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только самими белорусами без внешнего вмешательства. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель в ходе их совместной пресс-конференции.
«Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Белоруссии, госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин: Белорусы должны решить свои проблемы без внешнего вмешательства
Жест президента Российской Федерации Владимира Путина, который перед переговорами в Москве подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов, раскрывает его как твердого и вежливого человека. Такое предположение выдвинули журналисты китайского издания Sohu.
Подробности в материале: Издание Sohu оценило жест Путина на встрече с Меркель