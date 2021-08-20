Мадрид, 20 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Испании не разрешило российским военным кораблям стоянку в порту Сеута. Об этом 20 августа сообщает газета El Pais.

Víctor Fernández Salinas Сеута

По информации источника, российская сторона запросила для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксира «Алтай» стоянку сроком на три дня с 18 августа.

При этом уточняется, что испанское министерство обороны не возражало против захода российских кораблей в Сеуту, однако МИД страны затребовал дополнительно информацию об их маршруте и цели плавания.

Как рассказали источники издания, Москва не сообщила информацию о дальнейшем маршруте российских военных кораблей, после чего испанское внешнеполитическое ведомство отклонило заявку.

По мнению издания, этот шаг испанских властей мотивирован политически, так как весной следующего года саммит глав государств и правительств НАТО должен состояться в Мадриде.

Отметим, визиты кораблей ВМФ РФ в порт Сеута стали обычной практикой в период с 2010 по 2016 год, и за это период было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.