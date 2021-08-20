Москва, 20 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Способы, как продлить срок работы автомобильного кондиционера, назвали эксперты издания «Профиль».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Припаркованные автомобили

Так, эксперты советуют периодически промывать водой трубки кондиционера, а при появлении коррозии проводить обработку изолирующими составами. Таким образом, осуществляется профилактика появления электромеханической коррозии трубок и полной разгерметизации системы кондиционирования.

Также автовладельцам не стоит откладывать ремонт кондиционера, поскольку это может привести к появлению задиров в поршневой части компрессора, заклиниванию шкива и остановке насоса системы охлаждения.

Эксперты обращают также внимание на то, что кондиционер нужно включать даже в зимнее время года, поскольку длительная приостановка работы системы кондиционирования может привести к тому, что смазывающее резиновые уплотнения масло стечёт вниз. Отмечается, что некоторые автомобили оснащаются электромагнитной муфтой, которая может закиснуть, если часто не пользоваться кондиционером.

Однако нужно знать, что кондиционер не работает на охлаждение в случае, если внешняя температура составляет от — 5 до +5 градусов Цельсия. Поэтому для проведения профилактики его работы зимой, необходимо загнать машину в теплый бокс.

Ранее эксперт сообщил, какие проблемы чаще всего возникают у водителя, который никогда не ездил на машине с «механикой». Так, в этом случае водитель не умеет «подключать» правую ногу и не знает, как пользоваться рычагом переключения передач.

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