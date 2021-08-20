Иркутск, 20 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Иркутске пресекли деятельность 27-летнего мужчины, торговавшего поддельными справками об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, якобы пройденной вакцинации и противопоказаний с ней. Подробности 20 августа сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По предварительным данным, иркутянин через популярней мессенджер договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, называл цену и после получения предоплаты назначал встречу, в ходе которой передавал фальшивые бумаги. Операция по задержанию прошла в центре города при участии сотрудников Росгвардии.

В ходе обысков по местам проживания и автомобиле подозреваемого правоохранителями изъяты справки и иные медицинские документы с признаками подделки.

Оттиски печати на них имеют неактуальные сведения о медучреждении и содержат данные о враче, никогда не работавшем в указанной больнице.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».