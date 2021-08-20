Ульяновск, 20 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновске планируют открыть два специализированных учреждения для пьяных граждан. Об этом сообщается на сайте гордумы по итогам заседания профильного комитета.

Ugd.ru Заседания комитета гордумы Ульяновска

Отмечается, что на заседании депутаты предложил администрации города проработать вопрос по созданию двух вытрезвителей на 20 мест: в Левобережье и Правобережье. Глава комитета по местному самоуправлению Николай Лазарев поясняет, что это позволит не только предотвратить противоправные действия со стороны пьяных граждан, но и спасти их в холодное время года.

В гордуме уточняют, что в вытрезвители предлагают принимать только лиц, которым не требуется медицинская помощь. После выдачи заключения о правилах организации подобных учреждений планируется подобрать соответствующие помещения.

Также депутаты предлагают открыть четыре кабинета медицинского освидетельствования на наличие алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году вступил в силу новый закон о возрождении вытрезвителей в России. Доставлять пьяных граждан будет полиция. При этом правоохранители могут забирать пьяных не только с улиц, но также из транспорта и из жилья.