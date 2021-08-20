Оренбург, 20 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Оренбурге жертвой COVID-19 стал трехмесячный ребенок. Он месяц находился в больнице. Был подключен к аппарату ИВЛ. Спасти маленького пациента медики не смогли.

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В реанимационном отделении COVID-госпиталя на ул. Комсомольская в областном центре находятся 24 ребенка, у десяти из них диагностировано воспаление лёгких, сообщает портал orengrad.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области ежедневно выявляют более 350 случаев заражении коронавирусом. Ранее глава минздрава региона Татьяна Савинова отметила, что состав «тяжелых» пациентов COVID-клиник значительно помолодел и призвала оренбуржцев вакцинироваться.