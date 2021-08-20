Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Бурятии все городские и сельские школы обеспечат бесперебойным выходом в интернет до конца 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru В компьютерном классе

Ранее в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» власти республики заключили госконтракт на подключение 1066 социально значимых объектов к глобальной сети. По итогам 2020 года доступ в интернет получили 81,2% учебных заведений.

«К концу 2021 года планируется обеспечить доступом во всемирную паутину все городские и сельские школы. Колледжи, техникумы и другие средние специальные учебные заведения республики на сегодняшний день обеспечены интернетом на 60%», — добавили в правительстве.

Кроме того, в рамках нацпроекта в Бурятии к сети подключили 620 объектов, в том числе учреждения культуры, фельдшерско-акушерские пункты, полицию, сельские администрации и так далее.