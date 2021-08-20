Новосибирск, 20 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске ведётся в соответствии с графиком. Готовность объекта — 50%. Ввести станцию в эксплуатацию планируют летом 2022 года. Об этом сообщил директор новосибирского муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.

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«Да, строительство ведётся напряженно, но сроки ввода никто не переносил. Сейчас уже смонтированы эскалаторы, все монолитные железобетонные конструкции, идёт монтаж внутренних инженерных сетей вентиляции, электроснабжения, отопления, — отметил Мысик. — В сентябре начинается поставка раздвижных перегородок, которые в дальнейшем будут открываться одновременно с дверями поезда. До 15 октября планируем их смонтировать, закрыть тепловой контур и уже риступим к отделочным работам».

Напомним, строительство станции «Спортивная» началось в сентябре 2019 года, стоимость объекта — 2,6 млрд рублей, финансирование ведется из муниципального и регионального бюджетов.