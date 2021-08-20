Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске ведётся напряженно
Новосибирск, 20 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске ведётся в соответствии с графиком. Готовность объекта — 50%. Ввести станцию в эксплуатацию планируют летом 2022 года. Об этом сообщил директор новосибирского муниципального предприятия «Метро МиР» Александр Мысик.
«Да, строительство ведётся напряженно, но сроки ввода никто не переносил. Сейчас уже смонтированы эскалаторы, все монолитные железобетонные конструкции, идёт монтаж внутренних инженерных сетей вентиляции, электроснабжения, отопления, — отметил Мысик. — В сентябре начинается поставка раздвижных перегородок, которые в дальнейшем будут открываться одновременно с дверями поезда. До 15 октября планируем их смонтировать, закрыть тепловой контур и уже риступим к отделочным работам».
Напомним, строительство станции «Спортивная» началось в сентябре 2019 года, стоимость объекта — 2,6 млрд рублей, финансирование ведется из муниципального и регионального бюджетов.