Скопье, 20 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Гражданам Северной Македонии с 19 августа разрешено передвигаться по горам, однако для этого необходимо специальное разрешение.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, разрешение будут выдавать альпинистам и параглайдеристам.

Сообщается, что число пожаров в стране сократилось. Остаются активными четыре очага пожара, в деревнях Раович и Букович в окрестностях Скопье, в Патишке Реке, Василево и Топлице близ Струмицу. Пожар в Раовиче активен уже 15 дней, сложность заключается в том, что огонь распространяется под землей.