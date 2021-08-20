Новосибирск, 20 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В новом учебном году в школы Новосибирской области придут 348 тысяч детей, 38 тысяч из них — первоклассники. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

Mil.ru Первоклассники

«В регионе наблюдается тенденция роста количества обучающихся, — отметил Нелюбов. — В этом году на ремонты и подготовку школ к новому учебному году направлено порядка 1 млрд рублей. Кроме того, в регионе ведётся строительство 11 детских садов и трёх новых школ. Около двух тысяч мест дополнительно создается в действующих школах. Благодаря реализации национального проекта «Образование» расширены возможности укрепления материально-технической базы образовательных организаций, в текущем году на эти цели направлено порядка 1,3 млрд рублей. Более 43 тысяч дополнительных мест будет создано в сфере дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет».

Напомним, что ранее новосибирские власти сообщили, что при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации образовательные организации региона начнут новый учебный год в очном формате.