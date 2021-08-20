Иркутск, 20 августа, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Приангарье осудили нескольких членов вооружённой банды, которые с января по июнь 2019 года совершили ряд преступлений против личности и собственности граждан. Подробности 20 августа сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

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Как правило, участники банды на автомобилях подъезжали к месту предполагаемого нападения, откуда похищали граждан. С целью вымогательства имущества потерпевших вывозили в безлюдные места, где избивали их, угрожая оружием.

В результате потерпевшие соглашались с незаконными требованиями злоумышленников и передавали им свое имущество: автомобили либо денежные средства в крупном размере.

В нескольких преступлениях обвиняемые представлялись своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов, действовали дерзко и цинично. Всего от действий банды пострадали 8 человек.

Два фигуранта уголовного дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия в порядке ст. 317.1 УПК РФ. Приговором Иркутского областного суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима на срок 8 лет 3 месяца и 7 лет 6 месяцев.

В настоящее время в судебном производстве рассматриваются материалы уголовного дела в отношении остальных членов банды, включая лидера.