Кызыл, 20 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Следователи в Туве призвали детей-сирот, так и не получивших положенное по закону жильё, обратиться в управление. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, уголовное дело за непредоставление квартир возбуждено по статье «Халатность».

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Сирота

«На сегодняшний день по результатам рассмотрения обращений граждан по уголовному делу признано в качестве потерпевших более 1300 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — отметили в управлении.

При этом для полноты предварительного следствия, как отмечается, необходимо признать потерпевшими и допросить ещё более 1,8 тыс. человек. Последним нужно явиться с документом, удостоверяющим личность, в следственное управление СКР по региону.