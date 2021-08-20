Чебоксары, 20 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Шемуршинском районе Чувашии прокуратура требует от местных властей создать маневренный жилой фонд, чтобы переселить жителей из опасного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

В прокуратуре поясняют, что в селе Шемурша необходимо срочно переселить жильцов одного из многоквартирных домов по улице Космовского.

«Дом признан аварийным и дальнейшее проживание в нём граждан может представлять угрозу для их жизни», — говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура выиграла суд против администрации Шемуршинского района об обязании создать маневренный жилой фонд. Решение суда не вступило в законную силу.

Отметим, что маневренный фонд жилья используется для временного проживания граждан, у которых единственное жильё стало непригодным из-за чрезвычайных и иных обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года чувашские власти заявляли, что в рамках программы по переселению из аварийного жилья осталось расселить 561 жителя из 23 домов. В то же время в республике насчитывалось 264 аварийных дома, не попавших в программу по переселению.