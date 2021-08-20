Сидней, Австралия, 20 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в австралийском штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, заставила власти региона ужесточить карантинные ограничения. Об этом сообщила глава регионального правительства Глэдис Береджиклян 20 августа в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Так, с 23 августа в городе с 21:00 до 05:00 ( 14:00—22:00 мск) начнет действовать комендантский час. Он затронет 12 районов мегаполиса. Жителей указанных территорий также обяжут носить маски за пределами своих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что 16 августа стал рекордным днем, когда за сутки жителям Австралии сделали 270 000 прививок от коронавирусной инфекции.

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