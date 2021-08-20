Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Свердловской области директор одной из фирм подозревается в убийстве своего подчинённого. Тело было найдено в лесу возле Нижнего Тагила, сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

publicdomainpictures.net Убийство

По горячим следам был пойман мужчина 1963 года рождения, являющийся директором предприятия по добыче полезных ископаемых. Подчинённый 1960 года рождения работал у него сторожем. Фигурант уголовного дела рассказал следствию, в ночь на 11 августа между ними возник конфликт, в результате которого и было совершено убийство. Тело убитого он вывез в лесной массив, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что труп обнаружил мужчина, ехавший на квадроцикле. Он и заявил об этой находке в полицию. Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. В багажнике машины его руководителя были обнаружены бурые пятна.