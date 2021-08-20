Приштина, 20 августа 2021, 07:40 — REGNUM Представители партии власти Косово «Движение за самоопределение» в Албании 19 августа провели акцию протеста против выступления сербского певца Горана Бреговича на пивном фестивале в Корче.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 20 ассоциаций семей лиц, пропавших в ходе Косовской войны, требуют отмены выступления Бреговича в Корче из-за того, что он воспевал убийство албанцев.
Сообщается, что выступление сербского певца в Албании бойкотировали также многие албанские исполнители.
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